عاجل/ وزارة الداخلية تعلن إحباط عمليّة تهريب دوليّة لكميّة هامّة من المخدّرات..وهذه التفاصيل..

تمكنت الفرقة المركزيّة لمكافحة المخدّرات بإدارة الشؤون العدليّة للحرس الوطني ببن عروس، بالتنسيق مع الإدارة العامّة للدّيوانة (إدارة الأبحاث الدّيوانيّة والمكتب الحدُودي للدّيوانة بحلق الوادي الشمالي)، وتحت إشراف النيابة العمُوميّة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس 1 من إحباط عمليّة تهريب دوليّة لكميّة هامّة من المخدّرات عبر ميناء حلق الوادي.

وأسفرت العمليّة، وفق بلاغ نشرته وزارة الداخلية على حسابها على شبكة التواصل فيسبوك، السبت، عن حجز 370 ألف قرص من مخدّر “إكستازي”، و12 كلغ من مخدّر “الكُوكايين”، كانت مخفيّة بإحكام داخل سيّارة قادمة من إحدى الدّول الأوروبيّة، على متن إحدى رحلات الشركة التونسيّة للملاحة، وتمّ ضبطها بمدينة المهديّة، كما تمّ حجز مبلغ مالي يناهز 550 ألف دينار، و13 سيّارة ودرّاجة ناريّة، وإيقاف 14 عنصرا مشتبه بهم، وإدراج 15 آخرين في التفتيش.

وأذنت النيابة العمومية، بعد مراجعتها، بفتح بحث تحقيقي تعهّد به قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائيّة بتونس 1، الذي أصدر بطاقات إيداع بالسّجن ضدّ جميع المظنُون فيهمن علما وان العملية تندرج إطار التصدّي لظاهرة مسك واستهلاك وترويج المخدّرات بجميع أنواعها وتعقب الأشخاص الناشطين في المجال.