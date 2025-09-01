عاجل/ الحوثيون يستهدفون ناقلة نفط إسرائيلية في البحر الأحمر..

عاجل/ فاجعة: 622 قتيلا في زلزال بهذه المنطقة..

التوقعات الجوية لهذا اليوم..

عاجل/ فتح بحث تحقيقي اثر العثور على شاب مهشم الرأس والجسد بجهة الزهروني..

أحدهما بسكتة قلبية..‎ وفاة شخصيْن بشواطئ نابل..#خبر_عاجل

2025/09/01 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

شهدت شواطئ ولاية نابل اليوم حادثتين، أسفرتا عن وفاة شخصين في ظروف مختلفة، حيث توفّي مواطن إثر غرقه بشاطئ عين العروس التابع لمنطقة قربص، حيث تم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى المحلي بسليمان، إلا أنه فارق الحياة رغم محاولات الإنعاش.

وفي حادثة منفصلة، توفي شخص آخر إثر سكتة قلبية مفاجئة أثناء تواجده بشاطئ الفتحة بسيدي الرايس المريسة وقد تدخل أعوان الحماية المدنية والأمن وتم نقل الجثمانين إلى مستشفى الطاهر المعموري بنابل لإجراء عمليات التشريح اللازمة وتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة وفق ما أوردته اذاعة الجوهرة أف أم.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn