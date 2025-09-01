أحدهما بسكتة قلبية..‎ وفاة شخصيْن بشواطئ نابل..#خبر_عاجل

شهدت شواطئ ولاية نابل اليوم حادثتين، أسفرتا عن وفاة شخصين في ظروف مختلفة، حيث توفّي مواطن إثر غرقه بشاطئ عين العروس التابع لمنطقة قربص، حيث تم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى المحلي بسليمان، إلا أنه فارق الحياة رغم محاولات الإنعاش.

وفي حادثة منفصلة، توفي شخص آخر إثر سكتة قلبية مفاجئة أثناء تواجده بشاطئ الفتحة بسيدي الرايس المريسة وقد تدخل أعوان الحماية المدنية والأمن وتم نقل الجثمانين إلى مستشفى الطاهر المعموري بنابل لإجراء عمليات التشريح اللازمة وتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة وفق ما أوردته اذاعة الجوهرة أف أم.