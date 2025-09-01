عاجل/ تزامنا مع العودة المدرسية: تونس دون “تاكسيات”..

أكد رئيس النقابة الأساسية للتاكسي الفردي، نادر الكزدغلي، إصدار برقية تنبيه بتنفيذ إضراب أيام 15 و16 و17 سبتمبر الحالي.

وقال في تصريح اليوم لاذاعة”الجوهرة أف أم”، إن برقية الإضراب هي الثالثة وذلك بعد فشل كل محاولات التفاوض مع سلطة الإشراف وتنكرها لوعودها، وفق قوله.

وأوضح أنهم يطالبون أساسا بالترفيع في التعريفة، خاصة وأن آخر زيادة كانت منذ 2022، مشيرا إلى أن القطاع أصبح مفلسا ويعاني الكثير من الصعوبات.

وبيّن الكزذغلي أنهم يطالبون أيضا بتوضيح طريقة إسناد الرخص الجديدة والتصدي للدخلاء.

وأضاف أنهم سيُحددون خلال الايام المقبلة الولايات التي سيشملها الإضراب، مؤكدا استعدادهم للحوار و التفاوض.