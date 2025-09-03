عاجل/ تأجيل انطلاق أسطول الصمود لكسر الحصار على غزة..وهذه التفاصيل..

أعلن وائل نوار، عضو هيئة الأسطول العالمي للتضامن مع غزة، عن تأجيل موعد انطلاق أسطول الصمود من تونس نحو غزة، ليكون في غضون يوم أو يومين بدلًا من غدا الخميس، وذلك بهدف التنسيق مع الأسطول العالمي القادم من إسبانيا، الذي يواجه بطئًا في حركته بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضح نوار، اليوم الأربعاء 03 سبتمبر 2025، في تصريح لراديو اكسبراس أف ام ،أن الفكرة تقوم على انطلاق جميع الأساطيل في وقت متزامن، مشيرًا إلى تواصل مستمر مع بقية المشاركين لتحديد الموعد النهائي، مؤكّدًا أن الانطلاق سيتم قبل نهاية الأسبوع.

وبيّن، نوار، أن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار على غزة سينطلق من عدة موانئ أبرزها تونس، إسبانيا، إيطاليا واليونان. وقد بدأ الأسطول الإسباني التحرك أولًا نظرًا لبعده عن غزة، وكان من المفترض أن ينضم إلى الأسطول التونسي يوم غد، غير أن سوء الأحوال الجوية أجّل ذلك إلى السادس من سبتمبر، بالتزامن مع التحاق الأسطول الإيطالي، حيث ستلتقي جميع السفن في عرض البحر، وفق قوله.

وأشار وائل نوار، إلى أن الأسطول يحمل مساعدات إنسانية متنوعة أبرزها الأدوية وحليب الأطفال، في إطار هدف أساسي يتمثل في كسر الحصار المفروض على غزة وإحداث ممر إنساني لإيصال الدعم العاجل للسكان.

كما كشف أن أسطول تونس يتكوّن من أكثر من عشر سفن، على متنها ما يزيد عن 200 مشارك من مختلف أنحاء العالم، بينهم 127 تونسيًا، إلى جانب برلمانيين وفنانين وممثلين. وأكد أن قائمة المشاركين قد أغلقت منذ أسبوع، كما توقف استقبال المساعدات الطبية والغذائية بعد اكتمال الشحن.

وأبرز المتحدث أن هذه المبادرة تحظى بمشاركة واسعة تضم أكثر من 100 جنسية و44 تمثيلية لشعوب مختلفة، ما يعكس البعد الإنساني والتضامني الكبير لهذا المشروع.