عاجل/ اصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل أعمال ينشط في هذا المجال..

عاجل/ وزيرة العدل تنهي مهام هؤلاء..

عاجل/ ارتفاع حصيلة ضحايا التجويع في غزة الى 367 شهيدا..

الحماية المدنية : 91 تدخّلاً لإطفاء الحرائق خلال 24 ساعة..

عاجل/ نتائج الحملة الوطنية المشتركة لمراقبة المستلزمات المدرسية..

2025/09/03 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أسفرت الحملة الوطنية المشتركة لمراقبة المستلزمات المدرسية بتاريخ 02 سبتمبر 2025 والتي أمنتها فرق مراقبة مشتركة من تجارة وداخلية وديوانة وصحة في مختلف مسالك التوزيع بالجملة والتفصيل عن النتائج التالية:

عدد الزيارات: 1456 زيارة.

1. المحجوزات:

– 9016 وحدة من مستلزمات مدرسية مختلفة (أقلام حبر جاف- لصق مدرسي-صلصال -ألوان مائية…) لعدم مطابقتها للتراتيب الجاري بها العمل.
– 13526 كراس مدعم من اجل إخفاء بضاعة واحتكارها.

2. المخالفات: 263 مخالفة
– عدم إشهار الأسعار.
– عدم مسك فواتير شراء.
– الامتناع عن البيع.
-إخفاء واحتكار بضاعة.
– البيع المشروط.
– عدم التصريح بممارسة نشاط تجارة توزيع المواد المكتبية.
– – مسك منتوجات غير مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn