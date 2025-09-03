عاجل/ نتائج الحملة الوطنية المشتركة لمراقبة المستلزمات المدرسية..

أسفرت الحملة الوطنية المشتركة لمراقبة المستلزمات المدرسية بتاريخ 02 سبتمبر 2025 والتي أمنتها فرق مراقبة مشتركة من تجارة وداخلية وديوانة وصحة في مختلف مسالك التوزيع بالجملة والتفصيل عن النتائج التالية:

عدد الزيارات: 1456 زيارة.

1. المحجوزات:

– 9016 وحدة من مستلزمات مدرسية مختلفة (أقلام حبر جاف- لصق مدرسي-صلصال -ألوان مائية…) لعدم مطابقتها للتراتيب الجاري بها العمل.

– 13526 كراس مدعم من اجل إخفاء بضاعة واحتكارها.

2. المخالفات: 263 مخالفة

– عدم إشهار الأسعار.

– عدم مسك فواتير شراء.

– الامتناع عن البيع.

-إخفاء واحتكار بضاعة.

– البيع المشروط.

– عدم التصريح بممارسة نشاط تجارة توزيع المواد المكتبية.

– – مسك منتوجات غير مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل.