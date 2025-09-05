وزارة الصحة تُقر خطة عملية للوقاية والكشف المبكر عن السكري..

أشرف اليوم الجمعة، وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، على جلسة عمل مع ممثلي الجمعية التونسية لأمراض الغدد والسكري، بحضور هياكل الوزارة المعنية، للاتفاق على خطوات تنفيذية سريعة.

وتمّ حسب بلاغ صادر مساء اليوم الجمعة، عن وزارة الصحة، الإعلان عن إطلاق خطة وطنية للتوعية والوقاية من السكري صنف 2، و تكوين لجنة علمية لوضع بروتوكول المسح الوطني لتقدير نسبة الانتشار، إضافة إلى إحداث سجل وطني لمرضى السكري لتحسين المتابعة والعلاج، وبرمجة حملات دورية للكشف المُبكر والتثقيف الصحي في كل الولايات، وتطوير منصّة رقمية تحدّد درجة الاختطار وتوجّه المواطنين للخدمات الأقرب”.

وثمّن الوزير، جهود الأطباء والجمعيات، مؤكدا أنّ الأولوية هي الوقاية والكشف المبكر للحد من المضاعفات وتحسين مؤشرات الصحة العامة، مع متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بروزنامة واضحة.