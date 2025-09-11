عاجل/ مصرع عنصرين أمنيين وثلاثة مسلحين في اشتباكات بطرابلس..

أفاد مكتب المدعي العام العسكري في ليبيا ،مساء أمس الأربعاء، بأن عنصرين من قوات الأمن وثلاثة مسلحين لقوا مصرعهم في اشتباكات وقعت بينهما بالعاصمة طرابلس .

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مكتب المدعي العام العسكري، أن قوة تابعة لوزارة الداخلية داهمت منزلا بأحد أحياء العاصمة كانت تتحصن فيه خلية مسلحة ، مما أدى إلى اشتباكات أسفرت عن مقتل ثلاثة من أفراد الخلية، وضبط عنصرين آخرين، وإصابة عنصر ثالث ، فيما قتل عنصران من منتسبي وزارة الداخلية أثناء المواجهة.

وتابع المكتب أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الخلية ، التي ضبطت بحوزتها أسلحة وذخائر متنوعة ، كانت تخطط “لتنفيذ أعمال عدائية تستهدف القوات الحكومية وكذلك بعض المسؤولين رفيعي المستوى المقيمين في المنطقة”.

وبعد أن أشار مكتب المدعي العام العسكري إلى أن التحقيقات متواصلة للكشف عن ملابسات الواقعة، أكد أن ما ارتكبته عناصر الخلية يشكل جرائم خطيرة مجرمة قانونا، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الخصوص .

وعلى خلفية الحادث ، دعت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المواطنين وكذلك المقيمين إلى ضرورة التبليغ عن أي أماكن أو منازل مشبوهة يتم استغلالها من قبل أشخاص خارجين عن القانون.

وأكدت الوزارة ،في بيان لها ، أن “المسؤولية القانونية عن عدم التبليغ تطال ملاك هذه العقارات في حال عدم إبلاغ مراكز الشرطة المختصة عند الاشتباه في أي ممارسات غير قانونية داخلها”.