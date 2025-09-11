كشف مستودع عشوائي لتخزين المستلزمات المدرسية بهذه الجهة..#خبر_عاجل

تمكنت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بأريانة بالتنسيق مع فرقة الحرس البلدي بالمنيهلة ومركز الأمن العمومي الصنهاجي، من الكشف عن مستودع عشوائي يتم استغلاله لتخزين الكراس المدرسي المدعم والرفيع ومستلزمات العودة المدرسية بمنطقة الصنهاجي من معتمدية المنيهلة .

وأوضح المدير الجهوي للتجارة بأريانة، سامي البجاوي ، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، أنه تم حجز 13871 قطعة من المواد المدرسية والمكتبية.

وتمثلت المحجوزات في 2314 كراسا مدرسيا، منها 879 كراسا مدعما و1435 كراسا رفيعا، إلى جانب 7608 أقلام من مختلف الأنواع والأحجام.

كما شملت المحجوزات 2700 غلاف كراس ونحو 1249 قطعة مستلزمات مدرسية مختلفة (ممحاة/مقص/ادوات هندسة وغيرها).

ويجري العمل على استيفاء إجراءات تأمين المحجوز وإعادة ضخه بالمسالك القانونية المنظمة، علاوة على تحرير محضرين اثنين من أجل استغلال مخزن عشوائي وعدم إعلام الإدارة بتغيير بيانات النشاط وعدم وضع التسمية التجارية على واجهة المحل، وفق ما أفاده المصدر ذاته.