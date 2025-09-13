الملعب التونسي والترجي/ النجم والاتحاد المنستيري: لاتفوتوا المبارتين..تفاصيل البث التلفزي..

تدور عشية اليوم السبت بداية من الساعة الرابعة مباريات الدفعة الثانية من الجولة الخامسة للرابطة المحترفة الاولى بقمة في باردو بين الملعب التونسي وضيفه الترجي الرياضي التونسي فيما يستضيف الاتحاد المنستيري في دربي الساحل النجم الرياضي الساحلي.

وفي ما يلي برنامج المبارتين:

في ملعب باردو /الساعة 16:

الملعب التونسي ـ الترجي الرياضي التونسي : حكم : نضال اللطيف / حكم الفار : هيثم ڤيراط (الوطنية الأولى + قناة الكأس القطرية 4)

في ملعب بن جنات بالمنستير /الساعة 16:

الإتحاد المنستيري ـ النجم الرياضي الساحلي : حكم محرز المالكي / حكم الفار : مجدي باللاغة (الوطنية 2 )