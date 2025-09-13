هذا موعد دخول الجسر الرئيسي ببنزرت حيز الاستغلال وتعويضات مالية لأصحاب العقارات بعد ازالة منازلهم..

بلغت نسبة تقدم الإنجاز الفعلي للقسط الثاني المتمثل في الجسر الرئيسي ببنزرت على مستوى قنال الملاحة، 7 بالمائة، وهو الجزء الذي تنجزه شركة المقاولات الصينية، وفق ما صرحت به المديرة العامة لوحدة إنجاز جسر بنزرت بوزارة التجهيز والإسكان ليليا السيفاوي.

جسر بنزرت الجديد يكون جاهزا للاستغلال خلال سبتمبر 2027

وبلغت نسبة تقدم إنجاز القسط الأول، 65 بالمائة والقسط الثالث 70 بالمائة، وهما قسطان يتعلقان بطرقات ربط تنفذهما شركتان للمقاولات التونسية.

ويتضمن القسط الأول، طريق سريعة بطول 4،7 كلم مجهزة بثلاث محولات، فيما يتمثل القسط الثالث في طريق سريعة بطول 7ر2 كلم.

وأوضحت ليليا السيفاوي في تصريح أمس لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن تصنيف جسر بنزرت الجديد، الأول على المستوى الإفريقي و الثاني عالميا، يعود إلى الخصائص التقنية ،حيث سيكون الجسر من النوع المزدوج ذي هيكل معدني و مبلوط بالخرسانة المسلحة تحتية وفوقية

و من المنتظرأن يكون القسط الأول جاهزا في شهر أفريل 2026، على أن يجهز القسط الثالث في جوان 2026، ومن المؤمل أن يجهز القسط الثاني المتمثل في الجسر الرئيسي في سبتمبر 2027.

ويعلو الجسر، الذي يبلغ طوله 7ر2 كلم، على سطح الأرض، 56 مترا ويسمح بعبور جميع أصناف البواخر.

تعويضات بـ45 مليون دينار لأصحاب العقارات

من جهة أخرى، قالت المسؤولة، إن القيمة الجملية لتعويض أصحاب العقارات بعد إزالة مساكنهم من مسار الطرقات المرتبطة بجسر بنزرت الجديد، بلغت 45 مليون دينار.

و لفتت المسؤولة، إلى أن مشروع بنزرت الجديد لم يواجه أي مشكل عقاري ، على عكس ما اعتادت عليه مشاريع إنجاز الطرقات.

مشروع جسر بنزرت الجديد: تهيئة أحياء شعبية وإنجاز محولات وطرقات سريعة

كما يتضمن المشروع تهيئة ست أحياء شعبية بالمعتمديات المتاخمة له،و تتمثل الأشغال في تعبيد حوالي 14 كلم من الطرقات مع تجهيزها بالإنارة العمومية وتبليط الأرصفة و مد حوالي 8 كلم من شبكات التطهير.

و تشمل الأشغال أيضا، إنجاز طريق سريعة ذات ممرين بطول 7ر4 كلم مجهزة بـ3 محولات، وهي محول مفترق الطريق الوطنية 8 والطريق السيارة أ4، بالإضافة إلى محول جرزونة الجنوبية ومدخل القطب التكنولوجي ومحول جرزونة الشرقية ومدخل منزل عبد الرحمان

كما تتضمن الأشغال طريق سريعة ذات ممرين بطول 7ر2 كلم مجهزة بمحول و 4 جسور.