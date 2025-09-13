عاجل/ هذا ما قرر القضاء في حق صاحب مؤسسة “أنستالينغو”..

تولى قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي إعلام يحي الكحيلي بقرار ختم البحث والإحالة على أنظار دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس بحالة إيقاف، لتقرر في شأنه ما تراه مناسبا.

وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق يحي الكحيلي صاحب مؤسسة ” أنستالينغو ” وذلك على ذمة قضية تتعلق بغسيل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي وفق ما أوردته اذاعة موزاييك.

ويذكر أن يحي الكحيلي صدر في شأنه حكم ابتدائي قضى بسجنه مدة ثمانية عشر عاما في القضية المتعلقة بأنستالينغو، كما أنه موقوف على ذمة قضيتين إحداهما منشورة لدى القطب القضائي لمكافحة الارهاب.