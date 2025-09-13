142 دولة أيدت حل الدولتين و22 رفضت أو امتنعت.. تعرف عليها..

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، “إعلان نيويورك” المؤيد لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، بأغلبية 142 صوتاً مقابل اعتراض 10 أعضاء وامتناع 12 دولة عن التصويت.

والإعلان المكون من 7 صفحات، ثمرة مؤتمر دولي انعقد في الأمم المتحدة بقيادة السعودية وفرنسا في يوليو الماضي، عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر منذ عقود.

فما الدول التي أيدت حل الدولتين:

السعودية، الإمارات، مصر، البحرين، الكويت، قطر، فرنسا، العراق، الأردن، سوريا، لبنان، ليبيا، الجزائر، تونس، إيطاليا، إيران، المغرب، سلطنة عمان، المملكة المتحدة، الصين، اليمن، اليابان، تركيا، أندورا، أنجولا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أستراليا، أذربيجان، جزر البهاما، بنغلادش، بربادوس، بيلاروس، بلجيكا، بليز، بنين، بوتان، بوليفيا، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروناي دار السلام، بوركينا فاسو، بوروندي، كمبوديا، الرأس الأخضر (كابو فيردي)، تشاد، تشيلي، كولومبيا، جزر القمر، كوستاريكا، ساحل العاج، كوبا، قبرص، الدنمارك، جيبوتي، دومينيكا، السلفادور، إريتريا، إستونيا، الغابون، غامبيا، غانا، اليونان، غرينادا، غينيا، غينيا-بيساو، غويانا، هايتي، الهند، إندونيسيا، إيرلندا، جامايكا، كازاخستان، كينيا، كيريباتي، لاوس، ليسوتو، ليبيريا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مدغشقر، مالاوي، ماليزيا، المالديف، مالي، مالطا، جزر المارشال، موريشيوس، المكسيك، موناكو، منغوليا، الجبل الأسود، موزمبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النيجر، نيجيريا، النرويج، باكستان، بنما، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال، كوريا الجنوبية، روسيا، رواندا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فينسنت والغرينادين، سان مارينو، السنغال، صربيا، سيشيل، سيراليون، سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، جزر سليمان، الصومال، جنوب أفريقيا، إسبانيا، سريلانكا، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، طاجيكستان، تنزانيا، تيمور-ليست، توغو، تركمانستان، توفالو، أوغندا، أوكرانيا، أوروغواي، أوزبكستان، فانواتو، فنزويلا، فيتنام، زامبيا، زيمبابوي.

بينما رفضت 10 دول حل الدولتين وهي:

الولايات المتحدة – إسرائيل – الأرجنتين – المجر – باراغواي – ناورو – ميكرونيسيا – بالاو – بابوا غينيا الجديدة – تونغا.

فيما امتنعت 12 دولة عن التصويت، ألا وهي:

التشيك – الكاميرون – الكونغو الديمقراطية – الإكوادور – إثيوبيا – ألبانيا – فيجي – غواتيمالا – ساموا – مقدونيا الشمالية – مولدوفا – جنوب السودان.

أتى هذا التصويت قبل 10 أيام من القمة، التي سترأسها الرياض وباريس يوم 22 سبتمبر الجاري في الأمم المتحدة، حيث تعهدت فرنسا ودول غربية أخرى بالاعتراف بدولة فلسطين.

يذكر أنه في نهاية يوليو، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة التي تُعقد من 9 ولغاية 23 سبتمبر.

ومذّاك أعلنت أكثر من 12 دولة غربية أنها ستحذو حذو فرنسا بينها بلجيكا، فرنسا، ومالطا والمملكة المتحدة والبرتغال وفنلندا، ولوكسمبورغ وكندا وألمانيا.

وترأس الرياض وفرنسا مؤتمر حل الدولتين الذي انطلق يونيو المنصرم، بزخم واسع وتوافق عالمي على تسوية “عادلة” للقضية الفلسطينية وإدانة “تجويع غزة”.

“العربية.نت”