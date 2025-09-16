عاجل/ بريطانيا: وزارة الدفاع تمنع تسجيل طلبة إسرائيل للدراسة

هام/بالأسماء: أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين للمدة 2028/2025..

2025/09/16 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أسفرت عملية فرز الأصوات لعضوية مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس للمدّة 2025-2028، عن انتخاب المحامين الآتي ذكرهم:

1. العروسي زقير
2. لبني الماجري
3. نزيهة سويد
4. سعيدة العكرمي
5. عادل مسعودي
6. عماد الهرماسي
7. شوقي الحلفاوي
8. منير بن صميدة
9. لطفي العربي
10. شهاب بالي
11. البشير الطرودي
12. هشام الممي
13. نذير بن يدر
14. محمد الفالح الشابي

وللتذكير فقد فاز الأستاذ بوبكر بالثابت بمنصب عميد المحامين التونسيين للفترة 2025-2028، بعد أن حسم المنافسة من الدور الأوّل بحصوله على أغلبية ساحقة من أصوات الناخبين ليخلف العميد المنتهية ولايته حاتم المزيو.

