عاجل/ تفاصيل وأسباب إيقاف العمل بإجراء تمديد عقود “CVIP”..

كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، حاتم دحمان، اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، أسباب إيقاف العمل بإجراء تمديد عقود الإعداد للحياة المهنية (CIVP) ابتداء من 01 أكتوبر المقبل.

وأوضح دحمان، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن التقييم الذي تم القيام به أثبت أن مدة تربص سنة واحدة كافية لاكتساب الخبرات والكفايات الضرورية.

وقال حاتم دحمان، إن 80 بالمائة من مكاتب التشغيل أكدت أن السنة الثانية من التمتع بهذا العقد ليس لهأي أثر في إدماج طالبي الشغل.

وأبرز مدير عام وكالة التشغيل، أن الهدف من هذا العقد إدماج الشباب وتحسين نسبة تشغيلهم وتوفير فرص عمل قارة تحقق الاستقرار للشباب.

وشدد على ضرورة تناسق برامج الدولة خاصة بعد تنقيح مجلة الشغل التي أصبحت تنص على القضاء على العمل الهشّ وعدم تجاوز فترة التربص 6 أشهر وبذلك لا يمكن للوكالة مواصلة العمل بالتمديد في فترة التربص لمدة سنتين.

وأشار دحمان إلى أن طالب الشغل بإمكانه التمتع بعقد إعداد للحياة المهنية لمدة 24 شهرا ولكن لا بدّ أن يكون في أكثر من مؤسسة لافتا إلى أن الإجراء الجديد ينص على عدم التمديد في مؤسسة واحدة.