وزير التجهيز والإسكان يؤكد على تفعيل الدور الرقابي للتفقدية العامة بالوزارة

أكّد وزير التجهيز والإسكان، صلاح الزواري، خلال جلسة عمل التأمت الثلاثاء، على أهمية إعادة الدور الاستراتيجي للتفقدية العامة بالوزارة المتعلق أساسا بالمساندة والتأطير وتفعيل دورها الرقابي في إطار الحوكمة ومكافحة الفساد، حسب ماجاء في بلاغ صادر عن وزارة التجهيز ليل الثلاثاء إلى الأربعاء.

وتناولت الجلسة، التي حضرها رئيس الديوان قيس بالضياف والمتفقدة العامة بالنيابة سامية غربية وإطارات التفقدية وثلة من إطارات من الديوان، نشاط التفقدية العامة وتم خلالها تقديم بعض النتائج التي تم تسجيلها خلال الاعمال الرقابية في العديد من الإدارات الجهوية والمنشئات العمومية الراجعة بالنظر للوزارة في سنة 2025، وعرض برنامج عمل التفقدية العامة لسنة 2026 وسبل دعمه وتطويره حتى تتمكن من تنفيذ المهام المنوطة بعهدتها.

وشدد الوزير، على ضرورة تعزيز الدور الاستراتيجي للتفقدية العامة المتعلق بمتابعة مدى التقيّد بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في مختلف مجالات التصرف المالي والإداري وتوفير المساندة والتأطير بهدف حوكمة التصرف والتسيير إضافة الى دراسة العرائض والشكاوى.

كما أشار إلى أن الاعمال الرقابية تساهم في تحسين أداء المشاريع وضمان حسن تحقيق الأهداف وسير العمل الإداري.