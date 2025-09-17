عاجل/ حصيلة الشهداء في غزّة تتجاوز الـ65 ألف شهيد

ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السابع منذ أكتوبر 2023، إلى 65 ألفا و62 شهيدا و165 ألفا و697 مصابا.

وأوضحت وزارة الصحة في غزة، في بيان لها اليوم، أن مستشفيات القطاع استقبلت 98 شهيدا و385 جريحا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وأضاف البيان أن 7 شهداء و87 مصابا وصلوا إلى المستشفيات جراء استهداف الاحتلال طالبي المساعدات، ليرتفع بذلك إجمالي الشهداء من منتظري المساعدات ممن وصلوا المستشفيات إلى ألفين و504، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 18 ألفا و381.

وأشار إلى تسجيل 4 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع بذلك عدد ضحايا المجاعة إلى 432 منهم 146 طفلا.

وأكدت الوزارة في غزة، أن حصيلة الشهداء والجرحى منذ خرق الاحتلال الصهيوني اتفاق وقف إطلاق في الثامن عشر من مارس الماضي، بلغت 12 ألفا و511 شهيدا و53 ألفا و656 جريحا.