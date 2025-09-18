وزارة التربية تنشر قائمة المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية الخاصة

عاجل/ عاصفة قويّة في المتوسّط تعطّل أسطول الصمود

2025/09/18 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

نشرت وزارة التربية، اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 القائمة المحيّنة للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية الخاصة المتحصّلة على تراخيص لمزاولة نشاطها إلى غاية 13 سبتمبر 2025.
وأظهرت المعطيات الإحصائية التي أوردتها الوزارة على صفحتها الرسمية، ارتفاع عدد المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية الخاصة المتحصّلة على تراخيص قانونية ليبلغ 601 مؤسسة، مقابل 584 مؤسسة إلى غاية 23 ديسمبر 2024.
واستأثرت المندوبية الجهوية للتربية تونس 1 بأكبر عدد من المؤسسات (56 مدرسة ومعهداً)، تلتها ولاية سوسة بـ50 مؤسسة، ثم ولاية بن عروس بـ45 مؤسسة تعليمية خاصة.
في المقابل، سجّلت ولايتا سليانة وتطاوين أدنى عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة، بـ6 و5 مؤسسات على التوالي.

