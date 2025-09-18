عاجل/ زلزال بقوّة 7.8 درجات يضرب قبالة هذه السواحل..وتحذيرات من تسونامي..

ضرب زلزال تبلغ قوته 7.8 درجات قبالة سواحل كامشاتكا في أقصى الشرق الروسي، حسب ما أعلنه المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي بعد أيام على هزة قوية أخرى في المنطقة، وفق وكالة فرانس برس.

وضرب الزلزال على بعد 128 كيلومترا شرق مدينة بيتروبافلوسك-كامشاتسكي، وعلى عمق ضحل بلغ عشرة كيلومترات، ما دفع مركز الانذار من التسونامي في الولايات المتحدة والمحيط الهادئ إلى إصدار تحذير من أمواج خطرة محتملة على طول السواحل القريبة.

ويذكر أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية كانت قد أعلنت يوم السبت 13 سبتمبر أن زلزالا بقوة 7,5 درجات ضرب قبالة سواحل الشرق الأقصى الروسي.

وشهدت منطقة كامتشاتكا الروسية في جويلية الماضي زلزالا بقوة 8.8 درجات، ما أثار مخاوف بشأن سلامة سكان المناطق الساحلية في المحيط الهادئ، حيث تم إجلاء ملايين الأشخاص.