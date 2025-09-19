عاجل/ قرار وزاري لتعزيز الحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية

عاجل/ مقتل 4 جنود خلال معارك في رفح جنوبي غزّة

عاجل/ تطوّرات جديدة في قضية فساد مالي تشمل ليلى وبلحسن الطرابلسي

منفّذه أردني الجنسية: الأردن تُدين مقتل إسرائيليين بإطلاق نار.. #خبر_عاجل

رئيس الجمهورية يفجرها: “تونس استهدفت في وجودها ووحدتها،وستبقى عصية على الخونة والعملاء”..# خبر_عاجل

2025/09/19 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

قال رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى اشرافه صباح أمس الخميس على اجتماع مجلس الوزراء، ان تونس استهدفت في وجودها وفي وحدتها ،ولكنها ستبقى عصية على الخونة والعملاء الذين باعوا ضمائرهم، مشيرا الى ان عديد الازمات تدار من الخارج عن طريق هؤلاء الذين لا هم لهم الا ضرب الدولة التونسية ،والاستيلاء على مقدرات الشعب

وتابع حديثه قائلا نحن اليوم في حاجة الى تصور جديد لادارة الدولة ،واولئك الذين يريدون تفكيكها،فليعلموا ان الدولة التونسية واحدة ،والسلطة فيها للشعب، ولا مجال لاصدار نصوص تبقى بين الرفوف دون أثر في التطبيق،مشددا على اهمية الوعي بهذه المرحلة التي تعيشها البلاد

وأكد رئيس الجمهورية مجدّدا ،أن تونس تعيش صراعا محموما بين النظام ومؤسسات الدولة على وجه العموم ،وبين منظومة تحاول بكل الطرق استرداد أنفاسها، وبين الفعل القانوني وفلول هذه المنظومة التي نراها تتحرك كل يوم في السر والعلن

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn