درجات الحرارة لهذا اليوم..

يكون الطقس، الأحد،مغيما جزئيا فأحيانا كثيف السحب مع نزول أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية للجنوب والوسط ثم ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية.
وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 31 و 35 درجة و تكون في حدود 29 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات الغربية.وتهب الرياح من القطاع الجنوبي بالشمال و الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق كما تتجاوز مؤقتا 60 كلم/س في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية.

ويكون البحر مضطربا بالشمال وبخليج الحمامات وقليل الاضطراب إلى متموجا ببقية السواحل

