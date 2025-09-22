عاجل/ احباط عملية تهريب جديدة للمخدرات بميناء رادس..وهذه التفاصيل..

تمكّنت الأجهزة الديوانية والأمنية، اليوم الاثنين، بميناء رادس من الكشف عن محاولة تهريب كميّة ضخمة جدّا من الأقراص المخدرة، تقدّر مبدئيا بأكثر من عشرة ملايين قرص مخدر.

وحسب المعطيات الأولية المتوفّرة، فقد توفّرت للجهات المعنية بميناء رادس شبهات حول حمولة إحدى الحاويات والقادمة من بلد أجنبي ليتم إشعار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس حيث حلّ ممثلها على عين المكان للإشراف على عملية الحجز، حيث فاقت كمية الأقراص المخدرة المحجوزة العشرة ملايين، في انتظار إتمام عملية الفرز والعد النهائي للمحجوز وفق ما أوردته اذاعة موزاييك.