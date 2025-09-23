جريمة مروعة: يقتل ابنتيه طعنا بالسكين ثم ينتحر..!!

أقدم عامل على قتل ابنته الكبرى طعنا بسكين وأصاب شقيقتها بطعنات نافذة، في منطقة العامرية غربي الإسكندرية بمصر، وذلك قبل أن ينهى حياته بذات السلاح المستخدم في الحادث، فيما توصلت تحريات الشرطة المبدئية، إلى وجود خلافات بين المتهم وزوجته دفعته لارتكاب جريمته.

وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتوفى الأب فور وصوله.

وأظهرت التحقيقات الأولية انه اثر خلافات أسرية عمد المتهم الى الاعتداء على نجلتيه بالضرب مستخدما سلاح أبيض “سكين” محدثا بكلا منهما إصابات أودت بحياة إحداهما، وعلى أثره قام بالتعدى على نفسه طعنا بذات السكين قاصدا الانتحار وفق ما أوردته وسائل اعلام محلية.