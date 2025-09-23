عاجل/ نشرة استثنائية للرصد الجوي..

يتواصل الوضع الجوّي، الثلاثاء، ملائما لظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار بالشمال والوسط.

وتكون، أحيانا، غزيرة بعد الظهر، خاصّة، بولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان، وسليانة والكاف، وجندوبة، وباجة، ثمّ لاحقا ببنزرت، وتونس الكبرى، وزغوان، ونابل حيث تتراوح أعلى الكميّات بين 30 و50 مليمترا وتصل محليا إلى 70 مليمترا بالمناطق الساحلية الشمالية، أثناء الليل، مع تساقط البرد وظهور الصواعق وهبوب رياح قويّة تتجاوز مؤقتا 80 كيلومترا في الساعة أثناء ظهور السحب الرعدية.

كما يتواصل نزول الأمطار غدا، الإربعاء، بالشمال والوسط، وتكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالمناطق الساحلية، وبالوسط بعد الظهر.