“DONGFENG” تمر للسرعة القصوى في تونس…! “DONGFENG” تُقدّم مجموعتها الجديدة من السيارات التي تشتغل بالطاقة المتجددة

أقامت شركة NIMR، الوكيل الرسمي لسيارات “DONGFENG” في تونس، حفلا ضخما لتقديم مجموعتها الجديدة من السياراتالتي تشتغلبالطاقةالمتجددة وذلك يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر الجاري.

وكشفت العلامة التجارية عن هذه المجموعة في صالة عرضها الكائنة بعين زغوان، إحدى ضواحي تونس الشمالية معلنة ببداية عهد جديد لعلامة DONGFENG التجارية في تونس. وقد عُرضت ثلاثة أنواع جديدةخلال فعاليات هذا الحفل وهي : سيارة المدينة BOX، وهي سيارة كهربائية بالكامل، وسيارتا سيدان، سيارة SHINE MAX HEV الهجينة، وسيارة SHINE، وهي نسخة تعمل بالبنزين من SHINE MAX HEV.

تعرض هذه السيارات للحرفاء مع ضمان لمدة 5 سنوات أو 150,000 كم، و مع ضمان أيضا للبطارية لمدة 8 سنوات. تم تسويق طرازي BOX وSHINE MAX HEV، وهما سيارتان تعملان بالطاقة الجديدة، في أوروبا بعد حصولهما على تصنيف 5 نجوم من برنامج تقييم السيارات الجديدة (NCAP).

وخلال الحفل أشار السيد سليم إدريس، المدير العام لشركة NIMR ، إلى أن إطلاق هذه المجموعة الجديدة “يُمثل بداية عهد جديد للوكالة: وهو عهد الطاقات الجديدة.”

وتابع كلامه قائلا : “إن الكهربة وحلول التنقل المستدامة ليست توجهًا عالميًا فحسب، بل هي ضرورة لمجتمعاتنا ولأطفالنا. مع DONGFENGنحن مستعدون لمواجهة هذا التحدي و تشريك تونس في ديناميكية المستقبل”.

DONGFENG BOX: سيارة المدن الكهربائية في متناول الجميع !

بتصميمها الجذاب والمميز، تلفت DONGFENG BOXالأنظار فورًا. حيث تعرف هذه السيارة بتصميمها المستقيم الذي تخففه المنحنيات والألوان الزاهية مع إضاءة عصرية فريدة.

أما تصميمها الداخلي، فهو مدروس بعناية فائقة. حيث تتميز المقصورة الأنيقة بلمسات لونية تضفي عليها طابعًا جذابا. صُممت DONGFENG BOXلتكون عملية فهي توفر الكونسول الوسطي العريض و مساحة تخزين واسعة، ويمكن إمالة مساند المقاعد الخلفية لتكوين مسطحة مع المقاعد الخلفية، مما يوفر مساحة مثالية لنقل الأغراض الطويلة. يكتمل جمال هذه السيارة بصندوق خلفي بسعة 326 لترًا، مما يجعلها مثالية للاستخدام اليومي.

أما فيما يتعلق بالسلامة، فقد زُوّدت DONGFENG BOXب6 وسائد هوائية ومجموعة كاملة من أنظمة مساعدة السائق من المستوى الثاني. تتوفر DONGFENG BOXبنسختين الأولى، BOX 330 Km، مُجهزة ببطارية 31.4 كيلوواط/ساعة، وسعرها 49,990 دينار تونسي . الثانية، BOX Style+، مُجهزة ببطارية أقوى 42.3 كيلوواط/ساعة، وسعرها 56,990 دينار تونسي .

DONGFENG SHINE MAX HYBRIDE: هيبة صديقة للبيئة

DONGFENG SHINE MAX HYBRIDEهي سيارة سيدان هجينة تجمع بين الأناقة والأداء وكفاءة الطاقة. تصميمها الرياضي الخلفي مُعزز بشبك أمامي جريء ومصابيح أمامية LED كاملة.

أما من الداخل، فتتميز المقصورة برحابتها وفخامتها، بفضل موادها عالية الجودة وشاشة لمس كبيرة قياس 10.25 بوصة. تُحسّن لوحة العدادات الرقمية وبيئة العمل المُصممة خصيصاً لراحة السائق وللاستمتاع بتجربة القيادة. يجمع النظام الهجين بين محرك بنزين ماخ باور توربو سعة 1.5 لتر ومحرك كهربائي. تبلغ قوة المحرك الإجمالية 205 أحصنة، مما يوفر تسارعاً حيوياً وتجربة قيادة ديناميكية.

تتميز هذه السيارة باستهلاك وقود ممتاز، بمتوسط استهلاك يبلغ 4.3 لتر/100 كم، مما يجعلها خياراً اقتصادياً للتنقلات اليومية والرحلات الطويلة. يضمن ناقل الحركة الأوتوماتيكي نقلاً سلساً للقوة. كما يضمن نظام مساعدة السائق المتقدم (ADAS) السلامة، بالإضافة إلى 4 وسائد هوائية وكاميرا بزاوية 540 درجة. يبلغ سعر سيارة DONGFENG SHINE MAX الهجينة 118,900 دولار أمريكي.

DONGFENG SHINE: سيارة عصرية واقتصادية

تتميز DONGFENG SHINE، وهي سيارة سيدان، بخطوطها الرياضية الأنيقة، وتصميمها الخلفي الجذاب، وشبكها الأمامي العريض الذي يمنحها مظهرًا ديناميكيًا وجريئًا. تُبرز مصابيح LED الأمامية والخلفية مظهرها العصري وطابعها البصري المميز.

من الداخل، تتميز DONGFENG SHINE بمقصورة فسيحة ومجهزة تجهيزًا كاملاً ضمن فئتها. تهيمن على لوحة القيادة شاشة لمس كبيرة قياس 13 بوصة، متوافقة مع أحدث تقنيات الاتصال، ولوحة عدادات رقمية قياس 7 بوصات، مما يخلق مقصورة قيادة متطورة تقنيًا وسهلة الاستخدام. تحت غطاء المحرك، تتمتع DONGFENG SHINEبمحرك بنزين Mach Power سعة 1.5 لتر، مقترن بناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي GETRAG.

المواصفات التقنية:

المحرك: بنزين 1.5 لتر

قوة المحرك: 6 أحصنة

سعر الإطلاق: 64,990 دينار تونسي أو 72,990 دينار تونسي

مرحلة جديدة لDONGFENG في تونس :

مع إطلاق هذه السيارات الثلاثة الجديدة، تُعزز DONGFENG التزامها بتوفير خيارات التنقل الكهربائية والهجينة للجميع. وتهدف هذه المبادرة التجارية إلى تقديم مجموعة من السيارات التي تُلبي تمامًا توقعات السوق التونسية: سهولة الوصول، والمصداقية، والتكنولوجيا، والكفاءة.

وصرحت السيدة سلامة قريع بن حسين، مديرة التسويق لدى شركة NIMR ، خلال العرض الرسمي قائلة : “طموحنا واضح: مواصلة التقدم، والابتكار، و تقديم وسيلة تنقل أكثر حداثة، ومسؤولية، وسهولة في الوصول”.

السيارات الجديدة متوفرة عبر شركة NIMR: www.nimr.com.tn