رحلة تونس_نيس كادت تتحول لكارثة جوية: ما القصة وكيف أنقذ الطيار التونسي المسافرين..؟!

شهد مطار نيس الفرنسي، الأحد المنقضي حادثة خطيرة كادت أن تتحول إلى كارثة جوية، وذلك بعد اقتراب طائرتيْن من بعضهما البعض بشكل غير مسبوق على المدرج”.

وتعليقا على الحادثة قال شكري الدّاهش، مدیر رادیو Euro Maghreb في مرسيليا، بأنّ “قائد رحلة تونس-نيس كان محنّكاً وعلى قد عالٍ من الحرفيّة” مشيرا الى انه قد تم فتح تحقيق لتحديد أسباب وملابسات الحادث الذي وقع، في ظروف جوية صعبة للغاية تميزت بأمطار غزيرة جداً وضعف شديد في الرؤية، أثناء هبوط الرحلة BJ586 القادمة من تونس إلى نيس في مطار نيس الفرنسي، مساء الأحد 21 سبتمبر”، مشيرًا إلى أنّ “مطار نيس يعتبر من أصعب المطارات في العالم باعتباره محاطًا بالجبال والبحر”.

وأضاف الدّاهش في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم أنّ “الطيار التونسي اضطر إلى تنفيذ إجراء إعادة صعود طارئ لتفادي طائرة تابعة لشركة “إيزي جيت” كانت على نفس المدرج في وضعية الإقلاع”، مشدّدًا على أنّ “حنكة الطيار التونسي أنقذت الموقف، علمًا وأنّ المسافة بين الطائرتين لم تتجاوز الـ15 مترًا”. وأشار الدّاهش إلى أنّ “طيّار ‘ايزي جيت’ أصابته حالة من الجمود عندما تفطّن إلى الطائرة الأخرى فوقه، حسب الشهادات”.

وقال الدّاهش إنّ “التحقيقات جارية حاليًّا صلب المكتب الفرنسي للتحقيق في حوادث الطيران (BEA)، وتتمّ في سرّية تامّة”، مؤكّدًا أنّ “طائرة نوفالير غادرت نيس وعادت إلى العمل، بعد تقديم كلّ الأدلة لمكتب التحقيق”.