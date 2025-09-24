هذا ما تعهّد به ترامب للعرب خلال إجتماع في نيويورك.. #خبر_عاجل

خلال لقائه أمس الثلاثاء مع قادة دول عربية وإسلامية، في نيويورك، تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه “لن يسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم الضفة الغربية، بحسب ستة أشخاص مطلعين على المناقشة”، حسبما أفاد موقع بوليتيكو الاخباري الأمريكي.

ونقل (بوليتيكو) عن مصدرين أن ترامب كان حازماً في هذا الموضوع، وأن الرئيس وعد بأن إسرائيل لن يُسمح لها بالاستيلاء على الضفة الغربية، التي تحكمها السلطة الفلسطينية، وليس حماس.

وأشار الموقع الاخباري الأمريكي، نقلا عن شخص آخر مطلع على المحادثات، إلى أنه رغم تطمينات ترامب، فإن وقف إطلاق النار لإنهاء حرب إسرائيل المستمرة منذ قرابة عامين ضد حماس لم يقترب من التحقق.

وقال شخصان آخران مطلعان على الأمر إن ترامب وفريقه قدّموا ورقة بيضاء تُحدد خطة الإدارة لإنهاء الحرب، بما في ذلك وعد الضم وتفاصيل أخرى مثل الحوكمة والأمن بعد الحرب

ووفق بيان مشترك لقادة الدول العربية وأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي شاركوا في الاجتماع، فإن “القادة أكدوا على ضرورة إنهاء الحرب وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار بما يكفل إطلاق سراح الرهائن والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية الكافية بوصفه الخطوة الأولى نحو سلام عادل ودائم”.

وأشار البيان الذي نشرته وزارة الخارجية السعودية، إلى أن قادة الدول العربية ودول منظمة التعاون الإسلامي “عبروا عن شكرهم للرئيس ترامب لدعوته إلى هذا الاجتماع المهم”.

كما “أبرز القادة الوضع المأساوي غير المحتمل في قطاع غزة، بما في ذلك الكارثة الإنسانية والخسائر البشرية الفادحة، فضلاً عن عواقبه الخطيرة على المنطقة وتأثيره على العالم الإسلامي ككل. وجددوا تأكيد الموقف المشترك الرافض للتهجير القسري وضرورة السماح بعودة الذين غادروا”.