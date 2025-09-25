عاجل/ تلميذ يعتدي على زميله بآلة حادّة في سيدي حسين..

تعرّض تلميذ يدرس بمعهد الإمتياز بسيدي حسين إلى الإعتداء بآلة حادّة ”سكين” من قبل تلميذ آخر انقطع حديثًا عن الدراسة، ما أسفر عن إصابته بجرح خطير على مستوى اليد أحالته على المستشفى، أين خضع إلى عمليّة جراحيّة، وفق ما أكده لطفي منصوري، أُستاذ عربيّة وعُضو النّقابة الأساسيّة بمعهد الإمتياز بسيدي حسين.

وأوضح المنصوري، خلال مداخلة هاتفية في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، أنّ “الحادثة وقعت خارج أسوار المعهد، والأسباب التي أدّت إلى هذا الإعتداء يُرجّح أن تكون مناوشة كلامية بين التلميذيْن جدّت قبل يوم من الإعتداء”، مشيرًا إلى أنّ “التلميذ مازال يقبع في المستشفى ويخضع لمراقبة الأطباء”.

وشدّد المنصوري على أنّ “وضعية المعهد مربكة جدًّا، حيث يعاني من نقص في الموارد البشرية وشغور منصب القيّم العام منذ سنوات”، داعيًا إلى “توفير أبسط المرافق في المعهد من بينها غرفة للحارس”.