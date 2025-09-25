عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى هذه الطريق..

أفادت وزارة التّجهيز والإسكان، كافة مستعملي الطريق، بأنّه سيتمّ تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى الطريق الجهويّة رقم 22 على مستوى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس وذلك في الفترة اللّيلية ليومي الخميس والجمعة 25 و26 سبتمبر وذلك بداية من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، لمواصلة أشغال هدم الجهة اليمنى من الجسر القديم العابر للطريق الجهوية 22 قرب مستشفى الحروق البليغة ببن عروس.

ويمكن لمستعملي الطريق المتجهين الى الضاحية الجنوبيّة والحمّامات الانعراج يسارا لاستعمال الطريق المؤدية الى تونس التي ستصبح ذات اتجاهين على مسافة 100 متر تقريبا ثم الانعراج يمينا والرجوع الى الطريق في اتجاه الحمّامات.

ودعت وزارة التجهيز والإسكان كافّة مستعملي الطّريق إلى التزام الحذر والتخفيف من السرعة على مستوى الاشغال واحترام العلامات الدالة.