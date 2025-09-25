عاجل/ رسميا: الترفيع في المنح للمديرين والمدرسين والقيمين..وهذه التفاصيل..

صدرت اليوم الخميس 25 سبتمبر الحالي، بالرائد الرسمي عدد 118، ثلاثة أوامر من وزارة التربية تتعلق بالترفيع في المنحة الوظيفية لمديري المؤسسات التربوية بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، وكذلك في المنحة الخاصة بمصاريف المستلزمات لفائدة المدرسين المباشرين بالمدارس الابتدائية، والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية والمعاهد النموذجية.

ويقضي الأمر عدد 417 لسنة 2025 بالترفيع في المقادير السنوية للمنحة الوظيفية بالمؤسسات التربوية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي لتصل الى 3780 دينار في السنة بالنسبة للمدير رئيس و3090 دينار بالنسبة لخطة مدير أول و2760 دينار في السنة بالنسبة للمدير فيما يخصص للناظر منحة سنوية ب 2040 دينار.

وينص الأمر عدد 418 لسنة 2025 على الزيادة في قيمة المنحة الخاصة لفائدة المدرسين المباشرين للتدريس بالمدارس الابتدائية بعنوان “منحة خاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية”. وحدد الأمر مقدار الزيادة بداية من شهر سبتمبر 2024 وبداية من شهر سبتمبر 2025، على أن يصرف المبلغ المتخلّد بعنوان الترفيع في مقادير المنحة الخاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية لفائدة المدرسين بالمدارس الابتدائية بالنسبة لسنة 2024 خلال شهر سبتمبر 2026.

أما الامر الأمر عدد 419 لسنة 2025 فقد نص على الترفيع في مقادير المنحة الخاصة بمصاريف المستلزمات المدرسية بعنوان “منحة خاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية” لفائدة المدرسين بالمدارس الإعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية. وحدد هذا الأمر مقدار الترفيع بداية من شهر سبتمبر 2024 وشهر سبتمبر 2025، على أن يصرف المبلغ المتخلّد بعنوان الترفيع في مقادير المنحة الخاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية لفائدة المدرسين بالمدارس الابتدائية بالنسبة إلى سنة 2024 خلال شهر سبتمبر 2026.

كما صدر العدد ذاته من الرائد الرسمي ثلاثة أوامر أخرى من وزارة التربية تتعلق بالترفيع في مقادير القاعدة العددية والزمن المدرسي لفائدة أعوان سلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية العمومية، والترفيع في مقادير القاعدة العددية والزمن المدرسي لفائدة أعوان سلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية، إضافة إلى إحداث “منحة التعيين” لفائدة أعوان سلك التفقد البداغوجي للتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي.

وضبط الأمر عدد 420 لسنة 2025 قيمة الترفيع في مقادير منحة القاعدة العددية والزمن المدرسي لفائدة أعوان سلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية العمومية، بداية من 1 أكتوبر 2022، و1 جانفي 2024، و1 جانفي 2025، على أن يصرف المبلغ المتخلّد بعنوان الترفيع في مقادير المنحة العاقدة العددية وزالمن المدرسي بالنسبة إلى سنتي 2022 و2024 خلال شهر سبتمبر 2026.

وضبط الأمر عدد 421 لسنة 2025 قيمة الترفيع في مقادير منحة القاعدة العددية والزمن المدرسي لفائدة أعوان سلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية، بداية من 1 أكتوبر 2022، و1 جانفي 2024، و1 جانفي 2025، على أن يصرف المبلغ المتخلّد بعنوان الترفيع في مقادير المنحة العاقدة العددية وزالمن المدرسي بالنسبة إلى سنتي 2022 و2024 خلال شهر سبتمبر 2026.

وضبط الأمر عدد 422 لسنة 2025 قيمة الترفيع في مقادير منحة التعيين لفائدة أعوان سلك التفقد البيداغوجي للتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، بداية من 1 أكتوبر 2022، و1 جانفي 2024، و1 جانفي 2025، على أن يصرف المبلغ المتخلّد بعنوان الترفيع في مقادير المنحة العاقدة العددية وزالمن المدرسي بالنسبة إلى سنتي 2022 و2024 خلال شهر سبتمبر 2026.