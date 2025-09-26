الرابطة المحترفة الأولى: تعديل في برنامج مباريات الجولة الثامنة..#خبر_عاجل

ادخلت الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم اليوم الجمعة تعديلا على توقيت مباريات الدفعة الثالثة من منافسات الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم المقررة يوم الاربعاء 1 اكتوبر القادم.

وستدور المقابلات على الساعة الثالثة بعد الزوال عوضا عن الثالثة ونصف فيما تقام بقية المباريات يومي الجمعة 26 والاحد 27 سبتمبر الجاري بداية من الساعة الثالثة ونصف.

وفي ما يلي برنامج مباريات الجولة الثامنة :

الجمعة 26 سبتمبر 2025

ملعب زويتن (س15 و30)

شبيبة العمران – مستقبل قابس الحكم: منتصر بالعربي / حكم الفار: فرج عبدلّاوي

الاحد 28 سبتمبر 2025

ملعب حمادي العقربي برادس (س15 و30)

النادي الافريقي – اتحاد بن قردان الحكم: باديس بن صالح / حكم الفار: هيثم قيراط

ملعب الكرم (س15 و30 دون حضور الجمهور)

النادي البنزرتي – شبيبة القيروان الحكم: محمد علي قروية / حكم الفار: سيف الورتاني

ملعب بوجمعة الكميتي باجة (س15 و30)

الاولمبي الباجي – نجم المتلوي الحكم: سفيان الورتاني / حكم الفار: خاد قويدر

المركب الرياضي بجرجيس (س15 و30)

الترجي الجرجيسي – مستقبل سليمان الحكم: حسام بن ساسي / حكم الفار: حسني النايلي

الاربعاء 1 اكتوبر 2025

ملعب عبد العزيز الشتيوي (س15)

مستقبل المرسى – الترجي الرياضي الحكم: يعيّن لاحقا

اولمبي سوسة (س15)

النجم الساحلي – الملعب التونسي الحكم: يعيّن لاحقا

ملعب الطيب المهيري (س15)

النادي الصفاقسي – الاتحاد المنستيري الحكم: يعيّن لاحقا