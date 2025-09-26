صادرات تونس الصناعية تبلغ 38224 مليون دينار..

بلغت قيمة صادرات تونس الصناعية خلال الاشهر الثمانية الاولى من سنة 2025، ما يعادل 38224 مليون دينار ( م د)، بتطور بنسبة 2.5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

ووفق البيانات التي أوردتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، فقد بلغت قيمة صادرات قطاع النسيج والملابس والجلود والاحذية 7400.5 م د يليه قطاع الصناعات الغذائية بمبيعات خارجية باكثر من 4093 م د ثم قطاع الصناعات الكيميائية بـ2535.5 م د فقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية الذي حقق صادرات بقيمة 2022 م د.

وعلى مستوى نوايا الاستثمار المصرح بها لدى مختلف مصالح وكالة النهوض بالصناعة والتجديد فقد بلغت قيمتها 1272.1 م د متاتية من التصريح باكثر من 1900 مشروع وينتظر أن توفر اكثر من 20 الف موطن شغل عند دخولها مرحلة الانتاج وتوزعت نوايا الاستثمار حسب القطاعات على حوالي 303 م د في مجال الصناعات الميكانيكية والكهربائية و144.7 للصناعات المختلفة و 116.5 م د لصناعة مواد البناء والخزف والبلور ثم 112.6 م د لقطاع النسيج والملابس بينما لم تتجاوز نوايا الاستثمار في قطاع صناعات الجلود والاحذية 32.4 م د .

وانقسمت الاستثمارات الصناعية المصرح بها حسب الجنسية الى 984.8 م د تونسية و حوالي 177 م د اجنبية و110.3 م د مختلطة.

ومن جهة أخرى، أفادت الوكالة بأن الاستثمارات المصرح بها في قطاع الخدمات بلغت قيمتها الى اواخر أوت الفارط 783.3 م د متأتية من التصريح بنحو 7031 مشروعا ينتظر أن تحدث 35661 موطن شغل.