عاجل/ وزارة التربية تنشر قائمة بالأنشطة المسموحة في المؤسسات التربوية خارج أوقات الدراسة

أكدت وزارة التربية في بلاغ أنه لا يُسمح باستغلال المؤسسات التربوية من مدارس ابتدائية وإعدادية ومعاهد خارج أوقات التدريس إلا للأنشطة التالية:

*الانتخابات الوطنية بشتى محطاتها بناء على طلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مصادق عليه من وزارة التربية بالتنسيق مع بقية هياكل الدولة.

*الحملات ذات الطابع الصحي التي تنظّمها وزارة الصحة من تلقيح وما شابه ذلك.

*الأنشطة الثقافية والرياضية وغيرها في شراكة مع بقية الوزارات بالتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة.

*الأنشطة مع الجمعيات المؤشر لها بالـموافقة من وزارة التربية دون سواها.

*المؤتمرات الانتخابية للنقابات الأساسية دون سواها وذلك بترخيص من المندوبين الجهويين للتربية مرجع النظر.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على رسائل المدرسة العمومية وحرمة فضائها وقداسة أدوارها التربوية، وتأكيد ضرورة النأي بها عن مختلف أنواع التجاذبات والتوظيف المنافي لأهداف التربية والتعليم.