أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة : ناشطون من جنوب أفريقيا ينددون ب”أعمال الإبادة الجماعية الصهيونية”..

دعا ناشطون من جنوب أفريقيا مشاركون في أسطول الصمود العالمي, المجتمع الدولي لمعارضة “أعمال الإبادة الجماعية الصهيونية”, وذلك مع إبحار الأسطول الذي يحمل مساعدات دولية باتجاه قطاع غزة.

ويهدف أسطول الصمود العالمي الذي يضم حوالي 50 سفينة مدنية ومشاركين من أكثر من 44 دولة من بينها تونس ويضم عاملين في المجال الإنساني وأطباء وفنانين, إلى تحدي الحصار البحري الصهيوني, وتوصيل المساعدات الغذائية والطبية إلى الفلسطينيين.

وتعرضت,يوم الأربعاء, 8 سفن من أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن قطاع غزة, لهجمات من طائرات مسيرة, كما سمع دوي انفجارات الحقت أضرارا مادية دون تسجيل إصابات بشرية.

وأعلن المسؤولون عن الأسطول أن الهجوم وقع عندما كانت سفنه تبحر جنوب غرب جزيرة كريت اليونانية.

وسبق أن أعلن أسطول الصمود تعرض سفنه, وهي في البحر المتوسط, لهجمات بطائرات مسيرة يومي 8 و9 من شهر سبتمبر الجاري, دون الإعلان عن أضرار مادية أو خسائر بشرية.

تجدر الإشارة أن بعض المواطنين الموجودين على متن الأسطول من جنوب أفريقيا,ومن بينهم ماندلا مانديلا, حفيد الرئيس السابق الراحل نيلسون مانديلا, الذي شارك منذ فترة طويلة في الجهود الإنسانية لغزة.

وفي مقطع فيديو نشر على منصة تواصل اجتماعي يوم الخميس, دعا مانديلا إلى التضامن الدولي, قائلا “شكرا لكم على تضامنكم ودعمكم, ونأمل أن تستمروا في التحرك ضد الحصار الذي يفرضه الاحتلال العنصري, وأن تضمنوا حشد جميع الدول في الشمال والجنوب لإنهاء الإبادة الجماعية”.

ومن جهتها, قالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا إن الحكومة ترحب بدعم الدول التي سهلت مرور الأسطول بأمان.

وفي الوقت نفسه, نشرت إيطاليا وإسبانيا سفنا حربية لمساعدة السفن عقب هجمات من طائرات مسيرة يوم الأربعاء.