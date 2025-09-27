عاجل/ اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق هؤلاء..

أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 أمس الجمعة 26 سبتمبر 2025 بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة وكلاء بيع “السمك” مع إحالتهم على الحالة التي هم عليها (ايقاف) على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمتهم من أجل ما نسب اليهم.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 أذنت لأعوان الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالاحتفاظ بخمسة وكلاء بيع “السمك” تم إيقافهم في سوق الجملة بسوسة في إطار الحملة الوطنية المسترسلة التي تسهر على تنفيذها الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني في إطار التصدي لظاهرة الاحتكار والمضاربة في الأسواق والتلاعب بالأسعار.

وبإحالة الموقوفين الخمسة أمس الجمعة على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 ، قررت إصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق ثلاثة منهم مع الابقاء على الاثنين الآخرين بحالة سراح وإحالتهم جميعا على المجلس الجناحي لمحاكمتهم من أجل ماهو منسوب اليهم وفق ما أوردته اذاعة موزاييك.