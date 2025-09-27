نقابة الصحفيين تطالب بتعيين جلسة الاستئناف في قضية الصحفية شذى الحاج مبارك..

عاجل/ الفريق القانوني لأسطول الصمود يقدم شكاية لدى الجنايات الدولية حول الاعتداءات التي استهدفت السفن..

طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الجهات القضائية، اليوم السبت، بتعيين جلسة الاستئناف في ملف الصحفية شذى الحاج مبارك، التي صدر في حقها حكم ابتدائي يوم 5 فيفري 2025 يقضي بسجنها لمدة 5 سنوات في ما يعرف بقضية “انستالينغو”.

ودعت النقابة، في بيان أصدرته اليوم السبت، إلى تمكين الصحفية من حقها في “محاكمة عادلة”، مذكرة بأن شذى الحاج مبارك تخوض منذ 21 سبتمبر الحالي إضرابا عن الطعام داخل السجن المدني ببلي من ولاية نابل “احتجاجا على تأخر تعيين جلسة الاستئناف في قضيتها والمطالبة بالانصاف”.

وتواجه الصحفية الحاج مبارك تهما تتعلق أساسا بـ”بالتآمر على أمن الدولة الخارجي” و”إتيان أمر موحش ضد رئيس الجمهورية” في القضية التي تضم نحو 40 متهما بينهم صحفيون ومدونون وسياسيون وشخصيات عامة.

