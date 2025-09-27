ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 65,926 شهيدا و167,783 مصابا..# خبر_عاجل

بالأرقام: هذه نسبة امتلاء السدود التونسية إلى غاية يوم 26 سبتمبر 2025

2025/09/27

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 65,926 شهيدا و167,783 مصابا، منذ الســــابع من أكتوبر عام 2023.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن 77 شهيدا و265 مصابا، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبلغ عدد من وصل إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية من شهداء المساعدات 17 والإصابات 89، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,560، وأكثر من 18,703 مصابين.

كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس 2025 حتى اليوم 13,060 شهيدا و55,742 مصابا.

وأشارت إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

