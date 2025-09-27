عاجل/ وزارة الداخلية تصدر بلاغ هام وتكشف عن توجيه ضربة موجعة لشبكة دولية خطيرة لتهريب المخدرات..

أكدّت وزارة الداخلية، أنّه تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهُوريّة الرّامية إلى مُحاربة آفة المُخدّرات وبمُتابعة مُستمرّة منهُ، نجحت وحدات قُوّات الأمن من كافّة الإختصاصات بَعد عمل إستعلامي دقيق، في توجيه ضربة مُوجعة لشبكة دُوليّة خطيرة مُتورّطة في تهريب المُخدّرات.

و أسفرت هذه العمليّة النوعيّة حسب بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، عن:

– حجز 2942 صفيحة من مُخدّر القنب الهندي.

– حجز وسائل نقل لوجستيّة ضخمة: 3 سيّارات، شاحنة، 3 درّاجات ناريّة، 2 زوارق مطاطية، 4 مراكب صيد.

– حجز مبلغ مالي قدرهُ 70 ألف دينار.

– حجز كميات من المعدن الأصفر، جهاز اتصال متطوّر نوع “ثريا”، جهاز تشويش مُتقدّم وسلاح ناري.

كما تمّ إلقاء القبض على 10 عناصر إجراميّة تنشط ضمن هذه الشبكة الدّوليّة.

وأذنت النيابة العمُوميّة بسُوسة 1 للفرقة المركزيّة لمُكافحة المُخدّرات للحرس الوطني بمُواصلة الأبحاث والاحتفاظ بالمُتورّطين، وفق ذات البلاغ.