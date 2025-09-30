شراكة مع “NVIDIA” وبناء مراكز بيانات “AI”:مؤتمر “Ooredoo” للذكاء الاصطناعي يرسم خارطة طريق للتحول الرقمي في تونس..

في تظاهرة متميزة، انعقد مساء أمس الاثنين باحد النزل بالعاصمة “AI Summit Ooredoo” مؤتمر الذكاء الاصطناعي الأول الذي نضمته شركة اوريدو بحضور ومشاركة وزير التكنولوجيا والاتصال، سفيان الهميسي وعدد من اطارات شركة اوريدو وخبراء .

وقد شكّل المؤتمر، التي نظمتها “Ooredoo” بهدف دعم وتمكين الاقتصاد الرقمي، نقطة انطلاق لاستراتيجية استثمارية متكاملة للذكاء الاصطناعي في تونس.

وفي مستهل كلمته أكد منصور راشد الخاطر، المدير العام لشركة “Ooredoo” تونس أن المؤتمر يمثل “محطة مفصلية في مسيرة التحول الرقمي للبلاد” مشددا على أنه ليس مجرد تظاهرة عابرة، بل هو تأكيد لالتزام “Ooredoo” بأن تكون الشريك الأساسي لتونس في مسيرتها نحو المستقبل الرقمي.

وأشار المدير العام إلى أن الشركة عرضت خلال القمة جوانب الدعم الكبير الذي تنوي تقديمه لوزارة التكنولوجيا لدعم الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى تكامل العناصر الأساسية التي تضمن نمو الاقتصاد الوطني ودعم التحول الرقمي في البلاد.

وأعلن منصور راشد الخاطر على هامش المؤتمر عن امضاء شراكة اسراتيجية مع شركة نفيديا (NVIDIA) الرائدة عالمياً في تصميم وحدات معالجة الرسومات (GPUs) والذكاء الاصطناعي.

ووصف راشد الخاطر هذه الشراكة بأنها “نقلة نوعية”، حيث تمكن هذطه الشراكة من توفير الحواسب التي تخدم الذكاء الاصطناعي من شركة NVIDIA، والتي تعتبر “الأعلى من ناحية الجودة ولها إمكانيات كبيرة”.

كما كشف الخاطر عن نماذج الخدمات التي ستقدمها “Ooredoo” بفضل هذه الشراكة، وأبرزها “GPU as a Service”: توفير وحدات معالجة الرسومات كخدمة سحابية بالاضافة الى خلق فضاء للذكاء الاصطناعي لجميع المطورين والشركاء لتوفير الحلول اللازمة لهم.

كما أكد المدير العام أن “Ooredoo” ملتزمة بدعم استراتيجية التحول الرقمي والبنية التحتية الرقمية، عبر توفير هذه الخدمات ولن يقتصر على توفيرها للحكومة،فقط بل ستشمل المؤسسات والشركات في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصحة والتعليم والبنوك وشركات التأمين.

ولن يقتصر الدعم ايضا وفق المصدر ذاته على الجانب التقني، فقط حيث خصصت “Ooredoo”، عبر شراكتها مع “NVIDIA”، إمكانيات لـ تدريب الكوادر التونسية عن طريق المنصات الرقمية المتواجدة لدعم المهتمين بالمشاركة في هذا المجال، كما خُصص يوم لدعم قطاعي الصحة والتعليم خلال خطط عام 2026.

في سياق الخطط المستقبلية، أعلن راشد الخاطر عن إطلاق أول “AI Gen-Tack” (مركز اتصال يعمل بالذكاء الاصطناعي) خلال عام 2026، بهدف تقديم مراكز اتصال متقدمة وتسهيل عملية تواصل الحريف مع الشركة دون الحاجة للانتظار لوقت طويل.

كما كشف الخاطر عن مفاوضات جارية مع شركة “Iron Mountain” العالمية لبناء مراكز بيانات جديدة تخدم الذكاء الاصطناعي في تونس، مما يؤكد سعي “Ooredoo” لتأمين بنية تحتية قادرة على استيعاب متطلبات الاقتصاد الرقمي المتنامي.