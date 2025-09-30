اليونيسف تدعو إلى إجلاء 25 رضيعا بشكل عاجل من حضانات غزة بعد قصف الاحتلال الصهيوني مستشفى الحلو..

دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة ”اليونيسف” اليوم الثلاثاء, إلى الإجلاء الفوري لما لا يقل عن 25 رضيعا مريضا أو خداجا من حضانات مدينة غزة, لإنقاذ حياتهم, وذلك بعد أن استهدف جيش الاحتلال الصهيوني خلال الليل مستشفى الحلو, الذي يضم قرابة نصف هؤلاء الأطفال, وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية ‘وفا’

وأكدت مصادر طبية في قطاع غزة أن دبابات الاحتلال تحاصر محيط المستشفى, حيث يرقد نحو 12 رضيعا في الحضانات, بينما يتعرض المكان للقصف المستمر.

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني قصفها على شمال القطاع ومدينة غزة تحديدا, وتفجير ونسف المنازل والأبراج السكنية بهدف إجبار الأهالي على النزوح القسري وتهجير أكبر عدد منهم إلى وسط القطاع وجنوبه.

ويرتكب الاحتلال الصهيوني إبادة جماعية في قطاع غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا, متجاهلا النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.