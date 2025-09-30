عاجل/ وزارة الشؤون الاجتماعية تتّخذ هذا الإجراء لفائدة الصيدليات



انطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية في خلاص مستحقات الصيدليات الخاصة المتخلدة في ذمة صندوق التأمين على المرض “الكنام” منذ 10 سنوات، وفق ما اكدته ملكة المدير نائب رئيس نقابة الصيدليات الخاصة.

وأضافت المدير في تصريح لموزاييك، اليوم الثلاثاء، أن النقابة قرّرت إلغاء قرار إيقاف العمل بصيغة الدافع للأمراض العادية (منظومة طبيب العائلة) على خلفية جلسة جمعتها مع هياكل وزارة الشؤون الاجتماعية التي تعهدت بإيجاد حلول مستدامة للإشكاليات الهيكلية التي تعيشها الصيدليات وضمانا لصحة المواطن.

وأشارت المدير الى أن النقابة تجري حاليا دراسة للوقوف على عدد الصيدليات التي تضررت نتيجة تراكم ديونها.