عاجل/ نتنياهو يهدد ويتوعد النشطاء في سفن أسطول الصمود..

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه وجه تعليمات بعدم السماح لسفن “أسطول الصمود” بالوصول إلى غزة تحت أي ظرف.

وأفادت قناة روسيا اليوم بأن القوات الإسرائيلية أبلغت عبر أجهزة اللاسلكي جميع قباطنة سفن أسطول الصمود أن مواصلة الإبحار نحو شواطئ غــزة ومحاولة “كسر الحصار” ستُعتبر “انتهاكاً” يعرض المشاركين للاعتقال.

كما اخترقت قوات البحرية الاسرائيلية أنظمة كاميرات المراقبة على متن سفينة “عمر المختار” الليبية وأوقفتها من المصدر، وفق ما نقلته المراسلة. كما لجأ جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى بث مواد دعائية عبر اللاسلكي مرتبطة بالسابع من أكتوبر.