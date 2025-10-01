عاجل/ فيديو: وائل نوار في اتصال مباشر مع قوات الاحتلال عبر اللاسلكي

عاجل/ أسطول الصمود: الاحتلال يبُث رسائل تهديد للقباطنة عبر اللاسلكي

عاجل/ ألغام بحريّة بالقُرب من أسطول الصمود

عاجل/ جيش الاحتلال يُحاصر السفينة “ألما” ويقطع عنها الاتصال

عاجل/ نتنياهو يهدد ويتوعد النشطاء في سفن أسطول الصمود..

2025/10/01 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه وجه تعليمات بعدم السماح لسفن “أسطول الصمود” بالوصول إلى غزة تحت أي ظرف.

وأفادت قناة روسيا اليوم بأن القوات الإسرائيلية أبلغت عبر أجهزة اللاسلكي جميع قباطنة سفن أسطول الصمود أن مواصلة الإبحار نحو شواطئ غــزة ومحاولة “كسر الحصار” ستُعتبر “انتهاكاً” يعرض المشاركين للاعتقال.

كما اخترقت قوات البحرية الاسرائيلية أنظمة كاميرات المراقبة على متن سفينة “عمر المختار” الليبية وأوقفتها من المصدر، وفق ما نقلته المراسلة. كما لجأ جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى بث مواد دعائية عبر اللاسلكي مرتبطة بالسابع من أكتوبر.

