عاجل/ وطارئ: بحرية الاحتلال الإسرائيلي تحاول إغراق هذه السفينة التابعة لأسطول الصمود..

عاجل/ بعض سفن أسطول الصمود تواصل تقدمها وتتجاوز النقطة التي وصلتها سفينة “حنظلة”..

عاجل/ قوات الاحتلال تصدم سفينة من أسطول الصمود وتستعمل العنف ضد النشطاء..

تنبيه: إضطراب محتمل على مواعيد سفرات اللود بين صفاقس وقرقنة..

المقررة الخاصة للأمم المتحدة: اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود خرق للقانون الدولي واعتداء على سيادة الدول..#خبر_عاجل

2025/10/02 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

حذرت فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، من أن اعتراض إسرائيل لسفن أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة في المياه الدولية سيعد خرقا صارخا للقانون الدولي وقانون البحار، لأنه خارج نطاق السيادة الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت عقده أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة، اليوم الأربعاء، بمشاركة شخصيات حقوقية وقانونية.

وأكدت ألبانيزي أن مثل هذا الاعتراض سيكون أيضا اعتداء على سيادة الدول التي ترفع السفن أعلامها، ومن بينها المملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وتونس.

وأضافت “إذا اعترضت إسرائيل الأسطول أو احتجزت الناشطين فسيكون ذلك انتهاكا مزدوجا للقانون الدولي، وعملا من أعمال القرصنة البحرية”.

