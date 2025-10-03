عاجل/ نقل جميع نشطاء ”أسطول الصمود” إلى سجن كسديعوت بصحراء النقب..

أفادت الأُستاذة نجاة هدريش المُختصّة في القانون الدُّولي، وعُضوة في الفريق القانوني المُساند لأسطول الصمود العالمي، اليوم الجمعة، بأنّ “وقع نقل جميع النشطاء المختطفين من المياه الدولية من قبل دولة الاحتلال إلى سجن كسديعوت بصحراء النقب إلى حين ترحيلهم”.

وأوضحت هدريش، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، أنّ “محامي منظمة عدالة قضوا تقريبا 24 ساعة البارحة لمرافقة كل النشطاء خلال الاستجوابات التي انتهت جميعها منذ ساعة تقريبا”.

وأشارت إلى أنّ “سجن كسديعوت هو سجن بصحراء النقب بين غزة و مصر يبعد تقريبا ثلاثين كلم عن مصر”، مرجّحة أنه “يمكن ترحيل النشطاء العرب عبر مصر باعتبار أنهم لا يملكون فيزا شنغن، لكن هذه المعلومة ليست أكيدة لكنها واردة”.