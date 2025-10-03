عاجل/ الاحتلال يقتحم “مارينيت”..آخر سفن أسطول الصمود ويعتقل النشطاء..

أفادت قناة الجزيرة بأنّ سلاح البحرية الصهيونية اقتحم قبل قليل على السفينة ”مارينيت” آخر سفن أسطول الصمود العالمي المتوجه نحو قطاع غزة المنكوب، في حين أفادت صحف عبرية أن الاحتلال قرّر بدء ترحيل من يوقعون على أوامر الترحيل من المختطفين من أسطول الصمود.

وأعلن أسطول الصمود، مساء أمس الخميس، على مواقع التواصل الاجتماعي أن السفينة ‘مارينيت’ تواصل إبحارها نحو قطاع غزة، رغم أنه تم اعتراض كافة سفن أسطول الصمود.

وأفاد مراسل الجزيرة أن السفينة مارينيت -وعلى متنها 6 من المتضامنين من دول مختلفة- وصلت إلى مسافة 54 ميلا بحريا (حوالي 100 كيلو متر) عن غزة متخطية المنطقة التي تم اعتراض أول سفن الأسطول فيها بحوالي 20 ميلا.

وأفادت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة أن عددا من معتقلي سفن أسطول الصمود أعلنوا دخولهم إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ لحظة احتجازهم.

وفي هذه الأثناء، أكّد الفريق القانوني للأسطول أن شرطة الاحتلال الصهيوني أحالت 473 من المختطفين من الأسطول العالمي، بعد التحقيق معهم إلى سجن كتسيعوت في الأراضي الفلسطينية المحتلة.