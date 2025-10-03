عاجل/ الاحتلال يعلن السيطرة على 41 سفينة من اسطول الصمود

عاجل/ نقل أكثر من 250 مشاركا في أسطول الصمود إلى سجون الإحتلال

بينهم محمد مراد والنائب محمد علي: فيديو لحظة اقتحام السفينة “فلوريدا” واختطاف تونسيين.. #خبر_عاجل

الأمطار والرياح القوية متواصلة هذه الليلة

الدوري الأوروبي : ليل يطيح بروما على ملعبه واستون فيلا يتخطى مضيفه فيينورد

2025/10/03 أخبار, المصدر, رياضة

فاز ليل الفرنسي على مضيفه روما الإيطالي بهدف دون رد يوم الخميس ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ويدين ليل بالفضل في فوزه لمهاجمه الإيسلندي هاكون أرنار هارالدسون الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (6).

وعرفت المباراة تصدي حارس مرمى ليل أوزير لركلة جزاء بعد إعادتها ثلاث مرات ليحافظ على فوز فريقه وحصوله على النقاط الثلاث ويتصدر الماسبقة برصيد (6) نقاط من فوزين فيما توقف روما في نقاطه الثلاث.

كما تغلب استون فيلا الإنقليزي على مضيفه فينورد الهولندي بهدفين دون رد بامضاء ايميليانو بوينديا في الدقيقة (61) وجون ماك غين في الدقيقة (79) ليتموقع في الصدارة ب6 نقاط على غرار ليون الفرنسي الذي تخطى سالزبورغ النمساوي بهدفين دون رد سجلهما مارتان ساتريانو في الدقيقة (11) وروبن كليوفرت في الدقيقة (57) ليبقى ضمن كوكبة الطليعة ب6 نقاط..

وفي الجولة ذاتها، فاز فنربخشة التركي للفوز على ضيفه نيس الفرنسي بهدفين مقابل هدف سجلهما كريم كوغولو في الدقيقتين (3 و25) فيما سجل هدف نيس كيفن كارلوس في الدقيقة (37). وحصل فنربخشة على ثلاث نقاط عوض بها خسارته الأولى أمام دينامو زغرب الكرواتي بينما بقي نيس بلا نقاط.

وفاز ريال بيتيس الإسباني على لودوغوريتس البلغاري بهدفين دون رد ليرفع رصيده إلى أربع نقاط مقابل ثلاث نقاط لمنافسه.

وحقق سيلتا فيغو الإسباني فوزه الاول بتغلبه على باوك اليوناني بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn