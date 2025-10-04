عاجل/ مصر تستضيف مؤتمرا للفصائل الفلسطينية لتحديد مستقبل غزة

قال قيادي في حماس، اليوم السبت، لفرانس براس، إن مصر ستستضيف مؤتمرا للفصائل الفلسطينية لتحديد مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، بعد موافقة الحركة على الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين بموجب خطة دونالد ترامب لوقف إطلاق النار.

وأكد القيادي، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن مصر “سوف تبدأ قريبا بالتحضيرات والدعوة لاستضافة ورعاية حوار فلسطيني فلسطيني شامل حول الوحدة الفلسطينية ومستقبل غزة بما في ذلك ادارة قطاع غزة من خلال لجنة او هيئة مستقلة مكونة من كفاءات مستقلة لإدارة القطاع بشكل مؤقت الى حين توحيد السلطة في كافة الأراضي الفلسطينية”.

وأكد أن الحركة الفلسطينية جاهزة لبدء مفاوضات “لاستكمال كافة القضايا”، بعد موافقتها الجمعة على الافراج عن الرهائن في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وقال المصدر ذاته: “حماس أبلغت الوسطاء أنها جاهزة للبدء الفوري بتنفيذ التبادل عندما يتم الاتفاق مع الاحتلال لتهيئة الظروف الميدانية”. وأضاف: “نحن جاهزون لبدء مفاوضات فورا لاستكمال كافة القضايا”.

وكانت حركة المقاومة الاسلامية،حماس، قد أعلنت أمس الجمعة، موافقتها على الافراج عن كل الرهائن لكنها لم تأت على ذكر نزع سلاحها وخروج مقاتليها من قطاع غزة في نهاية الحرب وهما من البنود الرئيسية في خطة ترامب.