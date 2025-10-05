عاجل/ هذه الدولة تتقدم بشكوى رسمية ضد الكيان الصهيوني..

تقدّمت السفيرة البرتغالية لدى الكيان، بشكوى رسمية ضد الاحتلال إثر تقارير عن “شكاوى” قدّمها نشطاء برتغاليون في أسطول الصمود العالمي.

وأفادت رئيسة كتلة اليسار في البرلمان البرتغالي والمشاركة في أسطول الصمود العالمي، “ماريانا مورتاغوا”، في رسالة وجّهتها إلى أسرتها، بأنّ النشطاء “لم يُعَامَلوا مُعاملة حسنة”، مشيرةً إلى أنّهم “لم يحصلوا على طعام أو ماء لمُدّة 48 ساعة”.

وأفادت وزارة الخارجية البرتغالية، في مُذّكرة رسمية، بأن المحتجزين، وهُم “ماريانا مورتاغوا”، و”صوفيا أباريسيو”، و”ميغيل دوارتي”، و”ديوغو تشافيس”، في صّحة جيدة، رغم الظروف الصعبة والقاسية التي واجهوها لدى وصولهم إلى ميناء أشدود وخلال وجودهم في مركز الاحتجاز”.

وأشارت الوزارة، إلى أنّ تقارير من النشطاء تحدّثت عن “شَكاوى مختلفة”، ما دفع سفيرة البرتغال لدى كيان الاحتلال، “هيلينا بايفا”، إلى تقديم “احتجاج فوري”، وشدّدت على أن المحتجزين “لم يتعرضوا للعنف الجسدي”، رغم تلك الشكاوى التي أثارت قلق البِعثة الدبلوماسية.