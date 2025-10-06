البيت الأبيض: نعمل جاهدين على الاتّفاق المقترح بشأن غزّة..

ناشطة بأسطول الصمود تعضّ سجّانة.. وهذا ما قرّره الاحتلال بشأنها #خبر_عاجل

قالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، اليوم الاثنين، إنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب “تعمل جاهدة لإحراز تقدّم في خطّة مقترحة لإنهاء الصراع في غزة في أسرع وقت ممكن”.

وأضافت ليفيت، في تصريح صحفي، أنّ محادثات فنية تجري حاليا بشأن خُطّة ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وأشارت إلى أنّ الإدارة الأمريكية “تريد التحرك بسرعة كبيرة بشأن خطة غزة”. وبيّنت أنّ “إسرائيل تتعاون بشكل رائع بشأن خطة غزة”.

وبدأت في مصر اليوم، مباحثات غير مباشرة بين وفدي حركة حماس وإسرائيل، للبحث في آليات تبادل المحتجزين في غزة وأسرى في سجون الاحتلال، ضمن خطة ترامب.

