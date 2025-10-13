عاجل/ حماس توجه هذه الرسالة لترامب والوسطاء في اتفاق وقف اطلاق النار..

حضّت حركة حماس، اليوم الاثنين، الرئيس الأميركي دونالد ترامب والوسطاء في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة على ضمان عدم استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في القطاع.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم: “نرحب بتصريحات الرئيس الأميركي ترامب الذي أكد بشكل واضح انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة”.

ودعا “كل الوسطاء والأطراف الدولية” لاستمرار مراقبة سلوك إسرائيل وضمان عدم استئنافها الحرب في قطاع غزة.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، أن عدد القتلى جراء الحرب بين إسرائيل وحماس بلغ 67869 قتيلاً و170105 مصابين.

يأتي هذا بينما أعلنت إسرائيل، اليوم الاثنين، تسلم جميع أسراها الأحياء من قطاع غزة وعددهم 20، بينما تترقب إطلاق سراح جثامين 28، وذلك ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ منذ 10 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.

والخميس، أعلن الرئيس الأميركي توصل إسرائيل وحماس لاتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين في شرم الشيخ، بمشاركة قطر ومصر وتركيا، وبإشراف أميركي.

ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ ظهر الجمعة، بعد أن أقرت حكومة تل أبيب الاتفاق فجراً.

ويستند الاتفاق إلى خطة طرحها ترامب، تقوم على وقف الحرب، وانسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع، ونزع سلاح حماس.

