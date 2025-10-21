عاجل/ نعيم قاسم: سلاحنا جزء من قوّة لبنان

صرح الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، الثلاثاء، أن سلاح الحزب جزء من قوة لبنان، ومَن يظن أن إلغاء سلاح (حزب الله) ينهي المشكلة مخطئ.

وأكّد أن إسرائيل لم تُحقق أهدافها، ولن تحققها، لافتاً إلى أنه لا جديد عملياً سوى أن الولايات المتحدة تُحاول أن تأخذ بالسياسة ما لم تستطع إسرائيل أن تأخذه بالحرب.

ورأى أن التدخل الأميركي في لبنان والمنطقة سيّئ جداً، ويؤكد أنه يغطّي المجازر، ويمضي في مشروع توسّعي يُهدد شعوب المنطقة.

وتوجّه إلى الموفد الأميركي اللبناني الأصل توم برّاك بالقول إن عليه الكفّ عن تهديد لبنان ومحاولة إعدام قوته وتحويله إلى جزء من إسرائيل الكبرى. لبنان سيبقى صامداً ورافضاً لكل مشروعات الإخضاع والتبعية.

وتطرق إلى موضوع حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، الذي قرر القضاء أخيراً إخلاء سبيله نظير كفالة مالية بلغت 14 مليون دولار، قائلاً إنه ليس موظفاً عند أميركا، وعلى الحكومة أن تضع له حدّاً.